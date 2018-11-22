Боевики Тыграя держат в плену 65 солдат национальных сил Эфиопии

Аддис-Абеба, , 18:52 — REGNUM 65 солдат национальных сил обороны Эфиопии были захвачены боевиками в плен и помещены в секретный подземный лагерь в штате Тыграй. Выбор боевиками заложников был в основном ориентирован на их этническую принадлежность. По словам военного командования штата Тыграй, взятые в плен солдаты — представители народов оромо и амхара, за исключением 4 солдат, которые являются этническими тыграйцами. Об этом сообщило 21 ноября эфиопское информационное агентство Ethiopian Satellite.

Отставной офицер национальных сил Эфиопии полковник Дерзи Тэкыль заявил, что Народный фронт освобождения Тыграй (НФОТ) разработал специальную схему нападения на солдат сил обороны — этнических оромо и амхара. По его словам, солдаты были введены правительством страны на территорию штата без ведома и одобрения правительства штата, поэтому НФОТ угрожает захватывать в плен правительственных солдат и отправлять их на свою секретную базу.

Этим летом сотни людей из региона Уолькаита, штат Амхара, были насильно схвачены боевиками НФОТ и брошены в секретный подземный лагерь Бадо Сидист в штате Тыграй.