Четверг, 22 Ноября 2018 года
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Премьер Эфиопии обсудил с главой UNIDO развитие агропромышленных парков

Политика

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед встретился с Генеральным директором Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (UNIDO) Ли Юном

Аддис-Абеба, 22 ноября 2018, 22:37 — REGNUM  Глава правительства Эфиопии Абий Ахмед провел переговоры с главой органа ООН по промышленному развитию (UNIDO) Ли Юном. Согласно заявлению канцелярии премьер-министра, Абий Ахмед и директор международного органа обсудили вопрос о предоставлении постоянной поддержки со стороны UNIDO по вопросам укрепления интегрированных агропромышленных парков Эфиопии. Об этом сообщило 21 ноября эфиопское информационное агентство Ethiopian News Agency.

Ожидается, что совместная реализация проектов Эфиопии и UNIDO по развитию интегрированных агропромышленных парков позволит преобразовать структуру экономики страны за счет увеличения продуктивности сельского хозяйства и повышения стоимости сельскохозяйственных товаров, что укрепит сельское хозяйство, как важнейший источник средств к существованию Эфиопии.

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Зарубежная хроника
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