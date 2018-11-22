Премьер Эфиопии обсудил с главой UNIDO развитие агропромышленных парков

Аддис-Абеба, , 22:37 — REGNUM Глава правительства Эфиопии Абий Ахмед провел переговоры с главой органа ООН по промышленному развитию (UNIDO) Ли Юном. Согласно заявлению канцелярии премьер-министра, Абий Ахмед и директор международного органа обсудили вопрос о предоставлении постоянной поддержки со стороны UNIDO по вопросам укрепления интегрированных агропромышленных парков Эфиопии. Об этом сообщило 21 ноября эфиопское информационное агентство Ethiopian News Agency.

Ожидается, что совместная реализация проектов Эфиопии и UNIDO по развитию интегрированных агропромышленных парков позволит преобразовать структуру экономики страны за счет увеличения продуктивности сельского хозяйства и повышения стоимости сельскохозяйственных товаров, что укрепит сельское хозяйство, как важнейший источник средств к существованию Эфиопии.