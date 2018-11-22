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В Южной Корее спущен на воду новый десантный корабль

Политика

Корабль начнёт нести службу уже в 2019 году

Сеул, 22 ноября 2018, 17:01 — REGNUM  Военно-морской флот Республики Кореи получит новый десантный корабль; церемония спуска на воду состоялась 21 ноября на верфи Hyundai Heavy Industries в городе Ульсане. После проведения испытаний он войдёт в состав флота — ожидается, что это произойдёт в ближайшие 9 месяцев. Корабль строится с 2015 года в рамках проекта LST-II и станет уже четвёртым в этой серии.

Как сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap, корабль будет предназначен для проведения как быстрых операций, так и для действий на большом расстоянии. Его водоизмещение составит 4500 тонн, максимальная скорость — 23 узла, экипаж — 120 человек. Кроме того, судно способно перевозить 300 десантников, 3 катера и 8 водоплавающих боевых машин. Также на борту разместится командный центр для управления десантными операциями.

Активное строительство боевых кораблей ведётся в рамках политики командования ВМФ по расширению присутствия в Мировом океане. Также, несмотря на нормализацию отношений с Северной Кореей, вопрос охраны спорных морских границ до сих пор остаётся открытым.

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Зарубежная хроника
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