Через семь лет Украина начнёт экспорт своего газа — глава правительства

Киев, , 14:49 — REGNUM Через семь лет Украина будет не только обеспечивать себя газом, но и экспортировать его, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в интревью немецкому изданию Die Zeit 22 ноября, сообщил официальный сайт правительства Украины.

«Мы же хотим стать газовым государством, которое удовлетворяет собственные потребности и экспортирует. Мы можем сделать это до 2025 года», — отметил Гройсман.

Он также предложил инвесторам из Германии вкладывать деньги в разработку газа на Украине. Кроме того, глава правительства Украины раскритиковал трубопровод «Северный поток — 2», заявив, что с его помощью Россия хочет «взять Европу в заложники».

Напомним, ранее украинские политики многократно подчёркивали, что население страны потребляет газ только внутреннего производства. Себестоимость добытого на Украине газа варьируется от $100 до $150 за тыс. кубов, но жители страны платят за украинский газ как за иностранный, поскольку за счёт разницы правительство пообещало нарастить добычу газа в стране. Отметим, объёмы добычи газа на Украине не меняются.

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