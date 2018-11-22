Командующий НАТО в Афганистане обсудил с местными властями ситуацию в Газни

Газни, Афганистан, , 18:44 — REGNUM 21 ноября главнокомандующий силами НАТО в Афганистане генерал Остин Скотт Миллер прибыл в Афганскую провинцию Газни (столица провинции — г. Газни), где встретился с местными властями и обсудил ситуацию в регионе.

По сообщению афганского новостного издания Tolo News, генерал Остин Скотт Миллер сказал, что Вашингтон пытается найти способ политического урегулирования в Афганистане и добавил, что США и их союзники постараются сделать все необходимое для повышения уровня безопасности жителей Афганистана.

Губернатор провинции Газни заявил, что в ходе встречи с главнокомандующим силами НАТО в Афганистане обсуждалась возможность проведения полномасштабной военной операции в регионе, направленной против движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Официальные представители полиции Газни подтвердили, что во время визита генерала Миллера по столице региона было выпущено несколько ракет. Согласно официальным данным, никто не пострадал.