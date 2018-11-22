Индия поддержала Российско-Китайскую инициативу в ОЗХО

Нью-Дели, , 15:46 — REGNUM Представители Индии в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) проголосовали в поддержку Российско-Китайской инициативы по Сирии.

Совместное Российско-Китайское предложение подразумевало создание рабочих групп для проверки решения о создании атрибутивного механизма на соответствие положениям Конвенции о запрещении химического оружия.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», в то же время, Индия отказалась от участия в голосовании по вопросу бюджета организации на 2019 год.

Стоит отметить, что Российско-Китайское предложение было отклонено членами организации. 82 страны проголосовали против, в поддержку высказались 30 стран.