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Индия поддержала Российско-Китайскую инициативу в ОЗХО

Политика

Индия проголосовала в поддержку Российско-Китайского предложения по Сирии на заседании Организации по запрещению химического оружия

Нью-Дели, 22 ноября 2018, 15:46 — REGNUM  Представители Индии в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) проголосовали в поддержку Российско-Китайской инициативы по Сирии.

Совместное Российско-Китайское предложение подразумевало создание рабочих групп для проверки решения о создании атрибутивного механизма на соответствие положениям Конвенции о запрещении химического оружия.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», в то же время, Индия отказалась от участия в голосовании по вопросу бюджета организации на 2019 год.

Стоит отметить, что Российско-Китайское предложение было отклонено членами организации. 82 страны проголосовали против, в поддержку высказались 30 стран.

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Зарубежная хроника
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