Министр финансов Косово обсудил с делегацией Еврокомиссии программу реформ

Приштина, , 16:05 — REGNUM Министр финансов Косово Бедри Хамза принял в Приштине делегацию Еврокомиссии, возглавляемую заместителем главы Генерального директората по вопросам переговоров о добрососедстве и расширении Еврокомиссии Фелипе де ля Мота. На встрече обсуждалась программа экономических реформ — введение ERP систем управления (ERP — планирование ресурсов предприятия).

Как передает албанское новостное агентство «БалканВеб», министр финансов Косово высказал удовлетворение ходом реализации технического аспекта Программы экономических реформ, которая в значительной степени достигла своих целее и была успешно интегрирована в цикл государственного политического и финансового планирования.

Хамза сообщил, что Управление стратегического планирования Косово подготовило первый проект приоритетов структурной реформы, который в настоящее время включает в себя 19 пунктов.

Также косовский министр проинформировал делегацию Европейской комиссии о том, что одобренный в конце октября правительством Косово бюджет на 2019 год был составлен с учетом обновленной макрофинансовой структуры на среднесрочный период 2019—2021 гг.

«Мы планируем синхронизировать подготовку обоих документов и внедрение ERP, которое будет служить связующим звеном между MTEF (среднесрочная структура расходов) и бюджетом. В этом году при подготовке бюджета мы не просто консультировались, а плотно сотрудничали с неправительственным компаниями и частным сектором», — заявил министр финансов Косово.