Госдума вводит «национальные инспекции» в Антарктике

Москва, , 14:33 — REGNUM Правительственный законопроект, направленный на обеспечение соблюдения условий Договора об Антарктике со стороны российских операторов, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 22 ноября.

Так, в частности, правительство предлагает ввести специальное понятие «национальной инспекции». Под ней будут подразумеваться все мероприятия по выявлению нарушений требований и условий, которые предусмотрены разрешением на осуществление деятельности в Антарктике.

Сегодня каждая договаривающаяся сторона может назначать наблюдателей для проведения проверок и инспекций во всех районах Антарктики. Но национальные инспекции будут определять нарушения условий, которые были допущенные именно со стороны российских операторов. Порядок проведения национальной инспекции будет устанавливать правительство РФ.

Как отмечают авторы законопроекта, на реализацию инициативы потребуется порядка 5 млн рублей из госказны. Средства могут быть выделены в рамках бюджетных ассигнований, предусматриваемых Росгидромету, считают в правительстве.