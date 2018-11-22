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Лидер оппозиции Косово огласил список требований к Сербии

Политика

Косовская оппозиция призывает политические силы страны объединиться и предъявить единый список требований к Сербии

Приштина, 22 ноября 2018, 15:29 — REGNUM  21 ноября, на следующий день после неудачной попытки вступления в Интерпол (Международная организация уголовной полиции) частично признанной Республики Косово, лидер Движения за самоопределение Альбин Курти заявил на встрече с представителями СМИ, что политические силы Косово должны прийти к консенсусу и составить список требований к Сербии, в числе которых Курти выделил признание независимости и раскрытие судеб пропавших без вести.

«Первым шагом при подготовке к переговорам с Сербией является создание декларации, с текстом которой будут согласны все силы в стране. Мы не сможем заключить мир с Сербией, пока не преодолеем внутренние разногласия», — заявил Курти.

Как сообщает косовское новостное агентство «КосоваПресс», лидер оппозиции заявил, что президент Косово Хашим Тачи должен прекратить территориальные торги с Сербией.

«Я настроен оптимистично. Думаю, мы сможем выстроить парламентский и правительственный консенсус касательно наших требований к Сербии. То, что Сербия встала между нами и разделила нас, нанесло значительный урон нашей демократии».

Движение за самоопределение предложило следующий список требований к Сербии:

  1. Юридическое признание Косово Сербией и изменение тех положений конституции Сербии, в которых говорится, что край Косово и Метохия являются частью сербской территории.
  2. Раскрытие судьбы пропавших без вести и признание военных преступлений и преступлений против человечности, за которые Сербия ещё не просила прощения.
  3. Взаимное признание прав граждан Косово, проживающих в Сербии и наоборот.
  4. Сербия должна вернуть Косово гражданские реестры и кадастры.
  5. Сербия должна выплатить Косово компенсацию за военный ущерб.

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Зарубежная хроника
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