Лидер оппозиции Косово огласил список требований к Сербии

Приштина, , 15:29 — REGNUM 21 ноября, на следующий день после неудачной попытки вступления в Интерпол (Международная организация уголовной полиции) частично признанной Республики Косово, лидер Движения за самоопределение Альбин Курти заявил на встрече с представителями СМИ, что политические силы Косово должны прийти к консенсусу и составить список требований к Сербии, в числе которых Курти выделил признание независимости и раскрытие судеб пропавших без вести.

«Первым шагом при подготовке к переговорам с Сербией является создание декларации, с текстом которой будут согласны все силы в стране. Мы не сможем заключить мир с Сербией, пока не преодолеем внутренние разногласия», — заявил Курти.

Как сообщает косовское новостное агентство «КосоваПресс», лидер оппозиции заявил, что президент Косово Хашим Тачи должен прекратить территориальные торги с Сербией.

«Я настроен оптимистично. Думаю, мы сможем выстроить парламентский и правительственный консенсус касательно наших требований к Сербии. То, что Сербия встала между нами и разделила нас, нанесло значительный урон нашей демократии».

Движение за самоопределение предложило следующий список требований к Сербии: