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Встреча Эрдогана и саудовского кронпринца может состояться в Аргентине

Политика

В Анкаре изучают программу саммита G20

Анкара, 22 ноября 2018, 14:32 — REGNUM  Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может встретиться с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом на полях саммита «большой двадцатки» в Буэнос-Айресе. Об этом 22 ноября сообщает агентство Anadolu.

О возможной встрече Эрдогана и кронпринца рассказал представитель турецкого лидера. Он пояснил, что в Анкаре изучают программу мероприятия и такой вариант не исключен.

Контакт президента Турции и саудовского принца состоится в контексте убийства в Стамбуле журналиста Джамаля Хашогги. Оппозиционный саудовский журналист исчез после посещения саудовского генконсульства 2 октября, тело его до сих пор не найдено.

Как передавало ИА REGNUM, 16 ноября источник в ЦРУ сообщил изданию The Washington Post, что приказ о ликвидации Хашогги мог отдать саудовский наследный принц. Однако генпрокурор королевства заявляет, что за убийством Хашогги стоит бывший заместитель главы разведки королевства Ахмад аль-Ассири.

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Исчезновение журналиста Джамаля Хашогги в Стамбуле
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