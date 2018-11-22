В парламенте Киргизии обсуждают новую дачу экс-президента Атамбаева

Бишкек, , 14:31 — REGNUM «Бишкекглавархитектура» не выдавала документы, разрешающие строительство дачи для экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева на территории первой государственной резиденции. Об этом заявила депутат Наталья Никитенко на заседании республиканского парламента, пишет «24.kg».

По словам народной избранницы, местные правозащитники сообщили ей и о том, что государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства также не проводило экспертизу по новострою бывшего главы государства.

После этого Никитенко попросила компетентные органы представить депутатам порядок оформления документов для стратегических объектов, чтобы определить, насколько законно была построена дача экс-президента Атамбаева.

ИА REGNUM напоминает, что согласно данным управления делами президента и правительства Киргизии, на территории первой госрезиденции была построена для бывшего президента Алмазбека Атамбаева дача общей площадью в 301,8 квадратных метра. Жилая площадь объекта составляет 141,6 квадратных метра.

Стоимость дачи оценивается в 89,3 млн сомов (84,2 млн рублей по текущему курсу), из которых сам Атамбаев оплатил 77,8 млн сомов (73,4 млн рублей).