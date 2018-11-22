В БПП призвали Гройсмана перенести выплату $16,5 млрд по внешним долгам

Киев, , 14:29 — REGNUM Депутат Верховной Рады Украины от фракции «Блок Петра Порошенко», член комитета Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник раскритиковал премьер-министра Владимира Гройсман за нежелание реструктуризировать внешние долги или добиться кредитных каникул. Соответствующее заявление Винник сделал 22 ноября в кулуарах парламента.

Депутат считает, что Украина не должна отдавать внешним кредиторам 16,528 млрд долл во время войны и при таком уровне развития экономики.

«Я негативно оцениваю этот проект бюджета в связи с тем, что 459 млрд грн (16,528 млрд долл) направляется внешним кредиторам. Правительство Гройсмана не предприняло никаких попыток и шагов, чтобы реструктуризировать эту задолженность, перенести выплаты на другие периоды или получить каникулы по уплате долговых обязательств. Это более 40% доходов государственного бюджета», — сказал Винник.

При этом депутат раскритиковал правительство за получение валютных кредитов под беспрецедентно высокие процентные ставки.

«Кстати, сегодня Украина платит наибольшие в мире проценты по займам. Последние заимствования правительства были под 9,75% годовых — это беспрецедентная сумма в долларовом эквиваленте. Даже в коммерческих банках граждане Украины могут взять ипотеку в долларах США дешевле … Есть информация, что некоторые заимствования в долларах США делались на короткий срок даже под большие проценты. Это абсолютно негативное явление», — рассказал Винник.

Он считает, что сегодня вся Украина работает на выплату процентов кредиторам.

«Этот бюджет сложно назвать бюджетом развития… 77 млрд внешнего долга, который сегодня висит на плечах бюджета, на плечах украинцев — это неподъемная сумма, которую Украина при нынешнем состоянии экономики не может успешно обслуживать. Фактически мы направим значительную часть расходов внешним кредиторам, фактически будем работать на проценты… Украина не может работать исключительно на прибыль внешних кредиторов. Стране нужно высвободить государственные финансы и направить их на инфраструктурные проекты, в частности на дороги», — добавил Винник.

Депутат также обвинил Гройсмана в нежелании профинансировать в полном объеме строительство защищенных военных хранилищ, складов и арсеналов.

«Если говорить о секторе безопасности и обороны, мы действительно увидели 1 млрд долл вместо 2 млрд долл на строительство защищенных хранилищ, складов и арсеналов. Правительство обещает, что дополнительно выделит миллиард за счет остатка средств от спецконфискации 2017 года, которую сделал прокурор Юрий Луценко. Но соответствующие постановления правительства по этому распределению до сих пор не приняты. У нас есть обоснованные опасения, что они не будут приняты до конца года. После того как мы проголосуем бюджет, этот вопрос утратит актуальность для Гройсмана. Он эти деньги спишет для снижения дефицита общего фонда госбюджета на следующий год», — подытожил Винник.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре парламент Украины принял в первом чтении проект госбюджета на 2019 год. В документе заложен рост доходовпо сравнению с 2018 годом на 9% — до 1 трлн 8 млрд гривен (36, 360 млрд долл). В то же время расходы составят 1 трлн 94 млрд гривен (39,423 млрд долл), что на 10% больше, чем в 2018 году.

Ожидается, что рост внутреннего валового продукта составит 3%, а инфляция — 7,4%. В документе предусмотрены расходы на оборону в размере 209,5 млрд гривен (7,549 млрд долл).

На финансирование министерства внутренних дел предусмотрена сумма 71,6 млрд гривен (2,580 млрд долл), что на 19% больше, чем в текущем году. Кроме того, в 2019 году треть бюджета Украины — 427 млрд гривен (15,376 млрд долл) пойдет на погашение долгов.