Иран выполняет обязательства в рамках ядерной программы — МАГАТЭ

Вена, , 14:17 — REGNUM Иран выполняет обязательства, предусмотренные соглашением по иранской ядерной программе. Об этом 22 ноября заявил генеральный директор МАГАТЭ Юкия Амано перед Советом управляющих организацией.

Тегеран продолжает выполнять обязательства в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий, отметил Амано и подчеркнул важность следования Ирана соглашению.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году Иран и шесть международных посредников — Россия, США, Великобритания, Китай, Франция и Германия — договорились об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Стороны приняли Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), при выполнении которого Иран освобождался от ограничений, наложенных Советом безопасности ООН, США и Евросоюзом.

В мае президент США Дональд Трамп объявил о выходе из соглашения и восстановлении санкций против Ирана и стран, которые ведут с Тегераном бизнес.