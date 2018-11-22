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Иран выполняет обязательства в рамках ядерной программы — МАГАТЭ

Политика

Глава организации подчеркнул важность следования Ирана соглашению

Вена, 22 ноября 2018, 14:17 — REGNUM  Иран выполняет обязательства, предусмотренные соглашением по иранской ядерной программе. Об этом 22 ноября заявил генеральный директор МАГАТЭ Юкия Амано перед Советом управляющих организацией.

Тегеран продолжает выполнять обязательства в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий, отметил Амано и подчеркнул важность следования Ирана соглашению.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году Иран и шесть международных посредников — Россия, США, Великобритания, Китай, Франция и Германия — договорились об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Стороны приняли Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), при выполнении которого Иран освобождался от ограничений, наложенных Советом безопасности ООН, США и Евросоюзом.

В мае президент США Дональд Трамп объявил о выходе из соглашения и восстановлении санкций против Ирана и стран, которые ведут с Тегераном бизнес.

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Ядерная программа Ирана
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