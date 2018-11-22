В Китае прокомментировали заявление о краже технологий в США

Пекин, , 14:16 — REGNUM В Пекине всерьез обеспокоены заявлением торгового представителя США Роберта Лайтхайзера о том, что власти Китая якобы потворствуют краже интеллектуальной собственности и технологий в Соединенных Штатах. Об этом заявил журналистам официальный представитель министерства коммерции Китая Гао Фэн.

По его словам, расследования, которые проводятся Вашингтоном на основании внутреннего законодательства США, являются проявлениями протекционизма.

«Надеемся, что Соединенные Штаты впредь воздержатся от заявлений, которые подрывают наши двусторонние отношения», — подчеркнул Гао Фэн.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 ноября торговый представитель США Роберт Лайтхайзер заявил, что власти Китая продолжают вести «несправедливую и дискриминационную» торговую политику в отношении Соединенных Штатов. По его словам, китайские власти продолжают координировать систематическое инвестирование в американские предприятия «с целью получения доступа к интеллектуальной собственности и передовым технологиям».

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