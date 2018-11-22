Попытки заблокировать вступление Турции в ЕС «бессмысленны» – МИД страны

Анкара, , 14:05 — REGNUM «Бессмысленными» назвал 22 ноября глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу попытки отказать стране в кандидатуре на вхождение в ЕС, сообщает турецкое агентство Anadolu.

С таким заявлением он выступил на пресс-конференции, в которой также приняли участие глава европейской дипломатии Федерика Могерини и еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Йоханнес Хан.

По словам дипломата, Анкара ожидает стать полноправным членом европейского блока, поэтому она «не должна сталкиваться с политическими препятствиями».

Чавушоглу добавил, что каждая преграда на пути Анкары в ЕС мешает экономическому росту, процветанию и политической стабильности ЕС. В частности, обе стороны в значительной степени выиграют от сотрудничества в области борьбы с терроризмом.

«Мы ожидаем более конкретной поддержки со стороны стран-членов ЕС в нашей борьбе с терроризмом», — подчеркнул турецкий дипломат.

Напомним, договор об ассоциации с предшественником ЕС, Европейским экономическим сообществом, Анкара подписала еще в 1967 году, заявив о своем стремлении стать его членов в 1987 году. Через десять лет в 1997 году Турецкая республика получила право на вступление в ЕС, но переговоры о начале этого процесса начались лишь в 2005 году.

Тем не менее в связи с различными разногласиями между Анкарой и Брюсселем, в том числе из-за реакции турецких властей на попытку государственного переворота в 2016 году, переговоры несколько раз откладывались.