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МИД РФ: провокация Приштины грозит обострением на Балканах

Политика

Край Косово ввел пошлины в 100% на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины

МИД РФ: провокация Приштины грозит обострением на Балканах
Цитата из х/ф «Мастер и Маргарита». Реж. Владимир Бортко. 2005. Россия
Масла в огонь

Москва, 22 ноября 2018, 14:04 — REGNUM  Введение Приштиной стопроцентных пошлин на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины грозит региону обострением обстановки и является провокацией. Об этом говорится в комментарии МИД России, опубликованном 22 ноября.

«Данная провокация Приштины является очередным недвусмысленным свидетельством несостоятельности «косовской государственности», — подчеркнули в МИД.

Брюссель должен выступить посредником между Приштиной и Белградом и добиться отмены введения пошлин. Противоправное решение правительства края о пошлинах в размере 100% на сербские и боснийские товары грозит серьезным обострением обстановки на Балканах, отмечено в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, решение о введении пошлин власти Косово приняли 21 ноября. Пошлиной обложат товары, которые не включены в список международных брендов. В начале ноября были введены пошлины в размере 10%.

Сербский президент Александр Вучич назвал введение краем пошлин самой тяжёлой ситуацией для Сербии за десять лет. Он заявил о необходимости мирного диалога Приштиной — иного выхода нет.

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