Бойко заявил, что власти потратили на подкуп депутатов Рады 4,9 млрд гривен

Киев, , 14:00 — REGNUM Ко второму чтению правительство Украины и парламентская коалиция увеличили финансирование сектора безопасности и обороны на 3 млрд грн (108 млн долл). Раде предлагают принять «бюджет полицейского государства». Об этом 22 ноября в кулуарах Рады заявил депутат, член парламентской группы «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко.

«Во втором чтении предлагают на 3 млрд увеличить выплаты на силовые структуры. Причем 1,3 млрд (46,8 млн долл.) — на прокуратуру, полицию, службу безопасности. Что это за бюджет полицейского государства с бедным населением? Как это можно поддерживать? Конечно, наша политическая сила — «Оппозиционная платформа — За жизнь» не поддерживает бюджет в таком варианте», — сказал Бойко.

Он сообщил, что власти выделили 176 млн долл на подкуп депутатов-мажоритарщиков (депутаты, которые прошли в Раду от избирательных округов) и парламентских групп для голосования за бюджет.

«Я знаю, сколько заплатили другим группам за поддержку. В бюджете есть строчка о выделении субсидии на местные инфраструктурные проекты. Это выплаты на мажоритарщиков и другие группы — 4,9 млрд. Это появилось перед вторым чтением. Это плата тем группам и депутатам, которые получат эти деньги и проголосуют за антинародный и антисоциальный бюджет. Фамилии будут понятны завтра, когда вы увидите, кто проголосовал за этот бюджет. Это значит, что мажоритарщики получили часть этих денег. Идет политическая коррупция. Заложили 4,9 млрд грн на прямой подкуп мажоритарщиков, чтобы склонить их за голосование за бюджет… Они за 30 серебряников продают страну», — возмутился Бойко.

По его словам, в Раде создана коалиция против принятия бюджета на 2019 год.

«Я далек от того, чтобы собирать какую-то коалицию против бюджета, потому что она уже собралась… Есть циничные заявления о том, что будет увеличена минимальная зарплата. Она будет увеличена только с 1 декабря, по завершению года. Это просто цинизм. Люди понимают, что их используют», — добавил Бойко.

Как сообщалось, 18 октября Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект госбюджета на 2019 год. В документе заложен рост доходной части бюджета по сравнению с 2018 годом на 9% — до 1 трлн 8 млрд гривен (36, 360 млрд долл).

В то же время расходы составят 1 трлн 94 млрд гривен (39,423 млрд долл), что на 10% больше, чем в 2018 году. При этом рост внутреннего валового продукта составит 3%, а инфляция — 7,4%. В документе предусмотрены расходы на оборону в размере 209,5 млрд гривен (7,549 млрд долл). На финансирование министерства внутренних дел предусмотрена сумма 71,6 млрд гривен (2,580 млрд долл), что на 19% больше, чем в текущем году.

Напомним, 14 ноября министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что правительство заложило в проекте госбюджета на 2019 год недостаточно средств на финансирование армии.

Он напомнил, что Украине нужно оборудовать базы, арсеналы и склады. Министр также призвал правительство обеспечивать финансирование ВСУ согласно закону Украины «О национальной безопасности», в частности выделить на сектор обороны не менее 3% ВВП.