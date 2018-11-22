Луценко заявила, что Рада примет бюджет после повышения налогов

Киев, , 13:57 — REGNUM Международный валютный фонд предоставит Украине кредит на 2 млрд долларов после принятия бюджета на 2019 год. Об этом 22 ноября заявила в кулуарах Рады представитель президента в парламенте Ирина Луценко.

«Ожидается около 2 млрд. Как только бюджет будет проголосован и подписан, задержек с выделение Украине транша не будет. МВФ об этом неоднократно говорил», — рассказала Луценко.

Она считает, что Рада может принять бюджет сегодня во второй половине дня.

«Внесено 500 млн на финансирование разноса пенсий пенсионерам в сельской местности. Довольно много средств выделено на лечение онкобольных детей. Много дополнительных средств выделено на обеспечение бесплатными лекарствами. Думаю, депутаты нашли консенсус, поскольку сегодня есть решительное желание проголосовать бюджет. Оно будет ближе ко второй половине дня», — рассказала Луценко.

По её словам, комитет Рады по вопросам налоговой и таможенной политики ещё не согласовал изменения в Налоговый кодекс, в частности, ожидается увеличение стоимости растаможки автомобилей.

«Еще не решен вопрос с принятием бюджетообразующего закона. Комитет Южаниной до конца еще не рассмотрел вопрос, который связан с налогами и изменениями, на которые будет опираться бюджет на 2019 год. Все будет зависеть от того как сработает комитет Южаниной. Сегодня они будут рассматривать эти вопросы… Без закона об изменениях в Налоговый кодекс нереально принимать бюджет. Но я думаю, что мы сегодня справимся и с этим заданием», — добавила Луценко.

Напомним, в сентябре правительство Украины внесло на рассмотрение в Раду законопроект №9085, который предполагает повышение акциза на табачные изделия на 30,8%.

Таким образом, с 1 января 2019 года минимальный акциз на пачку составит 20,23 гривны (0,72 долл), что на 4,76 гривен выше, чем в 2018 году. Также законопроект предусматривает повышение акциза (на 9%) на спирт этиловый с нынешних 126,96 гривны/литр до 138,39 гривны/литр (4,9 долл), на пиво — с 2,78 гривны/литр до 3,03 гривны/литр (0,10 долл), на вина с добавлением спирта и вермуты — с 8,02 гривны/литр до 8,74 гривны/литр (0,31 долл).

Как сообщало ИА REGNUM, комитет Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики не может согласовать поправки к законопроектам №8487 и №8488. В октябре глава комитета Нина Южанина предложила установить сроки для льготного растамаживания автомобилей (так называемых «евроблях»).

То есть кроме ставок акциза, утвержденных в первом чтении, предлагается предоставить льготный коэффициент 0,5 для автомобилей, которые будут растаможены в течение 30 дней после вступления закона в силу. Те же авто, которые будут растаможены в следующие 60 дней, будут растаможены с коэффициентом 0,75. Кроме того, все уплаченные налоги за растаможку «евроблях», которые были ввезены до принятия закона, должны поступить в пенсионный фонд Украины.