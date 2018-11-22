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Партиям Италии запретят получать анонимные пожертвования свыше 500 евро

Политика

Так правящие партии хотят обеспечить «прозрачность» политической системы

Рим, 22 ноября 2018, 13:41 — REGNUM  Правящие партии Италии «Движение 5 звезд» и «Лига» согласовали принятие поправки к закону, согласно которой анонимные пожертвования политическим партиям страны не должны будут превышать 500 евро, сообщает Il Fatto Quotidiano в четверг, 22 ноября.

Анонимно любой гражданин сможет пожертвовать любой партии не более 500 евро в течение года. Данные о всех более крупных пожертвованиях партии должны будут обнародовать.

Таким образом правящие партии намерены обеспечить «прозрачность» политической системы.

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Политическая жизнь Италии
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