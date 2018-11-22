Партиям Италии запретят получать анонимные пожертвования свыше 500 евро

Рим, , 13:41 — REGNUM Правящие партии Италии «Движение 5 звезд» и «Лига» согласовали принятие поправки к закону, согласно которой анонимные пожертвования политическим партиям страны не должны будут превышать 500 евро, сообщает Il Fatto Quotidiano в четверг, 22 ноября.

Анонимно любой гражданин сможет пожертвовать любой партии не более 500 евро в течение года. Данные о всех более крупных пожертвованиях партии должны будут обнародовать.

Таким образом правящие партии намерены обеспечить «прозрачность» политической системы.