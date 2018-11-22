Демократы США против включения Венесуэлы в список спонсоров терроризма

Вашингтон, , 13:48 — REGNUM Демократическая партия США выступает против включения Венесуэлы в список стран-спонсоров терроризма, пишет испанская газета ABC 22 ноября со ссылкой на источник в Палате представителей.

По словам лидера демократического меньшинства в комитете по иностранным делам Элиота Энджела, если президент США Дональд Трамп намерен включить Каракас в этот список, он должен предъявить доказательства неоднократной поддержки Венесуэлой актов международного терроризма.

«На данный момент я не видел доказательств этого», — сказал Энджел. Однако сам он считает, что президент Венесуэлы Николас Мадуро — «жестокий диктатор, ежедневно попирающий права венесуэльских граждан».

Несмотря на свою позицию и перехват инициативы в Палате представителей США с января 2019 года, демократы не смогут остановить намерение Белого дома объявить Венесуэлу пособником мирового терроризма.

Список стран, спонсирующих международных терроризм, возник в США в 1979 году. Эти страны подвергаются различного рода санкциям. Сейчас в список входят Северная Корея, Иран, Судан и Сирия. Ранее из него были исключены Куба, Ирак и Ливия.

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