Пулковская таможня задержала книгу о тоталитаризме, изданную в США

Санкт-Петербург, , 13:53 — REGNUM У Пулковского таможенного поста появились вопросы к изданной в США книге журналистки Марии Гессен «Будущее — это история. Как тоталитаризм снова завоевал Россию». Таможня задержала книгу по подозрению в наличии информации, которая может причинить вред политическим или экономическим интересам стран ЕАЭС, передаёт «Коммерсант».

Сотрудник таможни сообщил журналистам, что, так как книга содержит информацию о событиях в России, которые происходили после распада СССР, инспектор направил запрос уточняющего характера, чтобы подтвердить, что в отношении книги соблюдаются установленные запреты.

На таможне пояснили, что руководствуются законодательством ЕАЭС, запретившим ввоз «печатных и аудиовизуальных материалов, содержащих информацию, которая может причинить вред политическим или экономическим интересам государств-членов союза, их государственной безопасности, здоровью и нравственности граждан». Поэтому печатные издания, имеющие религиозную, политическую тематику, могут быть объектами применения дополнительных форм таможенного контроля.

О том, что Пулковская таможня задержала книгу «Будущее — это история: как тоталитаризм вернулся в Россию», 14 ноября рассказал в своём Facebook петербургский адвокат Сергей Голубок, который заказал книгу на Amazon. Он сообщил, что в логистической компании DHL от него потребовали написать письмо о том, что заказанная книга «не содержит призывов к экстремизму и терроризму».

Спустя несколько дней сотрудники Пулковского таможенного поста спросили у Сергея, есть ли в книге «признаки пропаганды определённых взглядов, идеологии». Адвокат в ответ заметил, что «книги для того и пишутся, чтобы излагать и доносить до неопределённого круга лиц «определённые взгляды».

https://www.facebook.com/sergey.golubok/posts/10156659296013912

Читайте ранее в этом сюжете: В Алма-Ате суд приговорил бывших таможенников к различным тюремным срокам