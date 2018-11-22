Расследуя кризис 2009 года, в Литве хотят опросить президента Грибаускайте

Вильнюс, , 13:31 — REGNUM Литовская парламентская комиссия, расследующая обстоятельства экономического кризиса 2008−2009 годов и правомерность действий властей тех лет, намерена опросить президента страны Далю Грибаускайте. Об этом в Сейме Литвы заявил председатель комиссии Стасис Якелюнас, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Политик заявил, что, если такое решение будет принято, то Грибаускайте опросят дистанционно — в канцелярию президента Литвы письменно передадут вопросы, а ответы также будут ожидать в письменной форме.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, экономический кризис 2008—2009 годов в Литве был самым масштабным среди стран ЕС. Экономика обрушилась на треть, власти сократили зарплаты бюджетникам, подняли налоги, упразднили пособия и снизили пенсию, что впоследствии было названо антиконституционным решением. Кроме того, Литва не стала пользоваться помощью МВФ, а кредиты брались на международных рынках под высокие процентные ставки.

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