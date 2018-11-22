Медведев назначил нового замглавы Минтранса

Москва, 22 ноября 2018, 13:08 — REGNUM Заместителем министра транспорта Российской Федерации назначен Владимир Токарев. Соответствующий документ, обнародованный 22 ноября на сайте правительства РФ, подписал премьер-министр страны Дмитрий Медведев.
«Назначить Токарева В.А. заместителем министра транспорта РФ», — отмечается в распоряжении.
Отметим, что пост замминистра транспорта РФ ранее занимал Алан Лушников, который подал в отставку 21 сентября.
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