Четверг, 22 Ноября 2018 года
13:24:04 МСК

Медведев назначил нового замглавы Минтранса

Политика

«Назначить Токарева В.А. заместителем министра транспорта РФ»

Москва, 22 ноября 2018, 13:08 — REGNUM  Заместителем министра транспорта Российской Федерации назначен Владимир Токарев. Соответствующий документ, обнародованный 22 ноября на сайте правительства РФ, подписал премьер-министр страны Дмитрий Медведев.

«Назначить Токарева В.А. заместителем министра транспорта РФ», — отмечается в распоряжении.

Отметим, что пост замминистра транспорта РФ ранее занимал Алан Лушников, который подал в отставку 21 сентября.

Читайте также: Замглавы минтранса подтвердил слухи о скорой отставке

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отставки и назначения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить