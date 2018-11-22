Посольство Армении – Доренко: Не искажайте действительность

Москва, , 13:05 — REGNUM Посольство Армении в России советует журналисту, ведущему радиостанции «Говорит Москва» Сергею Доренко «отказаться от жалкой практики распространения дезинформации». Об этом говорится в заявлении армянского диппредставительства в Facebook.

«В российском медиапространстве в последнее время мы сталкиваемся с различными неадекватными, лишенными логики, провокационными высказываниями вокруг происходящих в Армении событий. Нам во многом понятно, почему те или иные российские медиаперсоны настолько «озабочены» вопросами, в которых они, мягко говоря, не компетентны.

Дипломатическому представительству, конечно, не подобает в публичном пространстве комментировать высказывания, которые напоминают лишь маразм и бред (насколько недипломатично не прозвучало бы это). Одновременно, трудно не реагировать, в частности, на так называемые «мнения экспертов и журналистов», которые выходят за рамки приличия и являются лишь оскорблением. Оскорблением в адрес страны, народа и властей.

Примером служат и прозвучавшие на днях высказывания со стороны журналиста, ведущего радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко, который в прямом эфире своей авторской передачи обсуждал тему ЛГБТ в Армении.

Г-н Доренко забыл про все нормы этики эфира и, скорее всего с подачи отдельных лиц, позволил себе ряд оскорбительных высказываний в адрес нашей страны и ее руководства.

Г-ну Доренко и его коллегам следовало бы отказаться от жалкой практики распространения дезинформации. Не искажайте действительность, не манипулируйте фактами! За каждое слово Вы несете ответственность. Эту ответственность, в первую очередь, Вы несете ценой собственной репутации», — говорится в заявлении.