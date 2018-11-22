Турчак: Высказывания Провозина не имеют ничего общего с позицией «ЕР»

Москва, , 12:52 — REGNUM В среду, 21 ноября омские массмедиа распространили информацию о том, что депутат горсовета Алексей Провозин не считает нормальной практику предоставления бесплатных земельных участков многодетным семьям за счёт муниципального бюджета. Парламентарий заявил, что «эти многодетные семьи» обошлись Омску в 73 миллиона рублей:

«Слова Алексея Провозина о нежелании поддерживать многодетные семьи не имеют ничего общего с позицией «Единой России», для которой вопросы демографии и поддержки материнства и детства являются приоритетными. Поручаю секретарю Омского реготделения разобраться в данной ситуации и сделать соответствующие организационные выводы», — заявил секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак, комментируя ситуацию.

Секретарь Генсовета партии также напомнил, что недопустимо совершать действия, дискредитирующие «Единую Россию».

«Государство ведет огромную работу по поддержке семьи, материнства и детства. Хочу напомнить, что в федеральном бюджете на ближайшую трехлетку на развитие демографии предусмотрено 1,563 триллиона рублей. И фракция «Единой России» в Государственной Думе в трех чтениях консолидированно проголосовала за этот проект бюджета», — добавил секретарь Генсовета.

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