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Курский сенатор покидает Совет Федерации

Политика

Чтобы экс-губернатор стал сенатором, нужно лишь распоряжение его врио

Курский сенатор покидает Совет Федерации
Jake Bellucci
Отставка

Москва, 22 ноября 2018, 12:35 — REGNUM  Представитель от исполнительного органа государственной власти Курской области в Совете Федерации Виталий Богданов собирается оставить кресло сенатора. Как сообщило РИА Новости со ссылкой на председателя комитета СФ по регламенту Андрея Кутепова, Богданов уже написал заявление о сложении полномочий.

Богданов был наделён полномочиями сенатора в 2006 году. Их срок должен был истечь в сентябре 2019 года — тогда же, когда мог закончиться срок бывшего губернатора Александра Михайлова.

Однако Михайлов ушёл в отставку 11 октября 2018 года, и ему практически сразу начали активно прокладывать дорогу в СовФед. От депутатского мандата в его пользу отказался гендиректор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев. Несмотря на протесты ЛДПР, Михайлов получил место в областной думе и теперь может стать сенатором, если его кандидатуру одобрит временно исполняющий обязанности губернатора.

Читайте ранее в этом сюжете: Курский экс-губернатор стал депутатом областной думы

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