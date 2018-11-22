Демурин о ситуации в Азовском море: прогноз неутешителен

Москва, , 12:36 — REGNUM Ситуация в Азовском море — это долгосрочная болевая точка, источник конфликтов. Но далеко не главный их источник в отношениях с Украиной и Западом, ставленником которого Киев сейчас является, считает обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин.

Напомним, в заявлении МИД РФ говорится, что Москва, которая отвергает любые обвинения в свой адрес относительно «агрессивных и незаконных действий» в Азовском море и Керченском проливе, призывает Киев «воздержаться от любых авантюр».

20 ноября президент УкраиныПетр Порошенково время выступления в главном центре подготовки личного состава госпогранслужбы Украины заявил, что Киев до конца года планирует развернуть новое региональное управление морской охраны, которое возьмет под плотный контроль всю морскую границу от Измаила до Мариуполя.

Предостерегать Украину от дальнейших деструктивных действий и разъяснять наш подход, как это делает МИД России, конечно, надо. Необходимо и постоянно указывать на ответственность за нагнетание напряжённости в этом районе, которую несут поддерживающие конфронтационный курс Киева страны. Но на деле это мало что даст.

Придётся все эти внешние политические провокации, в том числе и провокации, автором которых является руководство Европейского союза, терпеть. И, невзирая на них, — продолжать необходимые меры по обеспечению безопасности Крымского моста и всей Азово-Керченской акватории.

Понятно, что тема Азовского моря напрямую связана не только с Крымом, но и с происходящим в Донбассе. В контексте состоявшихся недавно в ДНР и ЛНР выборов весь связанный с ней комплекс вопросов будет приобретать всё более острый характер.

Современный контекст российско-украинского противостояния, однако, гораздо шире. С режимом Порошенко, да и ни с каким другим прозападным режимом на Украине России не ужиться.

Из этого и имеет смысл исходить на долгосрочную перспективу. Как говорил классик, если не решить главный вопрос, то, решая вопросы второго плана, всегда будешь в него упираться.

Читайте также: Киев предостерегли от авантюр в Азовском море