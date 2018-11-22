Сенатором от Хакасии стал коммунист

Абакан, , 12:34 — REGNUM Исполнительную власть Хакасии в Совете Федерации будет представлять коммунист Валерий Усатюк. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 22 ноября, в администрации города Абакана, Усатюк уже подал заявление о досрочном прекращении полномочий депутата абаканского городского совета.

Решение о прекращении полномочий Усатюка будет принято на сессии горсовета 27 ноября.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 11 ноября второй тур выборов главы Хакасии выиграл кандидат от КПРФ Валентин Коновалов. За него проголосовали 57,57% избирателей.

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12 ноября Коновалов провёл пресс-конференцию, где заявил о трёх кандидатах в сенаторы. В том числе он сказал, что рассматривает кандидатуру секретаря по агитации и пропаганде Хакасского регионального отделения КПРФ Валерия Усатюка.

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Напомним, ранее исполнительную власть Хакасии в Совфеде представляла Валентина Петренко.

Что касается члена Совфеда от Верховного совета Хакасии (парламента), по сообщениям местных СМИ, этот вопрос будет решаться с партийными фракциями.

Справка: Валерий Усатюк родился 14 июля 1948 года. В 1974 году окончил Иркутский политехнический институт (инженер-электрик). В 1988 году окончил Новосибирскую высшую партийную школу. Пенсионер. Являлся депутатом Верховного совета Хакасии.