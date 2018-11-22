«Мирная передачи власти» в Великом Новгороде произойдёт 3 декабря

Великий Новгород, , 12:33 — REGNUM Вновь избранный мэр Великого Новгорода Сергей Бусурин вступит в должность 3 декабря 2018 года, тогда же истекут полномочия действующего мэра города — Юрия Бобрышева. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, после подведения итогов голосования депутатов думы Великого Новгорода за нового градоначальника Юрий Бобрышев сегодня, 22 ноября, напутствовал нового руководителя города.

Он назвал Сергея Бусурина «наиболее достойным из всех финалистов» (конкурсный отбор 14 ноября из 10 претендентов на пост мэра прошли четверо — прим. ИА REGNUM) и пожелал ему «с первого дня понимать, что такое Великий Новгород для истории Российского государства и для демократии».

«Мы понимаем, что наш Новгород звучит недостаточно. Не боюсь навлечь на себя нехорошие мысли со стороны москвичей, но Москва всегда старалась принизить роль нашего города, поэтому у нас и путают Нижний с Великим. Большая наша с вами задача — постоянно рассказывать о Великом Новгороде, напоминать, участвовать в различных союзах и ассоциациях — это не прихоть и не блажь, это наша обязанность: чтобы мы звучали, чтобы все знали, что Великий Новгород — это родина России», — заявил Юрий Бобрышев.

Он также сказал, что ему хотелось бы, чтобы Сергей Бусурин «служил городу и любил город».

«Слово «служить» — это не значит прислуживать и не значит угождать, всем всё равно не угодишь, хорошим не будешь», — отметил действующий мэр, подчеркнув, что за всё происходящее в городе мэр несёт персональную ответственность.

«Здоровья и терпения ‑ и то и другое понадобится уже с сегодняшнего дня. Надеюсь, мирная передача власти произойдёт, и ничего уже не изменится 3 декабря», — также сказал Юрий Бобрышев.

Он вручил Сергею Бусурину в подарок фотоальбом: 10-летнюю историю Великого Новгорода в фотографиях.

«Удачи и в добрый путь, новый мэр!» — такими словами завершил своё выступление Юрий Бобрышев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 41-летний менеджер ПАО «Акрон», депутат Новгородской областной думы Сергей Бусурин сменит на посту мэра Великого Новгорода 63-летнего Юрия Бобрышева, который руководил городом более 10 лет — Бобрышев дважды избирался мэром Великого Новгорода на прямых выборах (в 2008 и 2013 годах), но в конкурсном отборе участвовать не стал.

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