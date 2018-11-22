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МИД РФ назвал страны, ответственные за подрыв ОЗХО

Политика

21 ноября глава МИД РФ Сергей Лавров журналистам в Минске заявил, что наделение технического секретариата ОЗХО дополнительными функциями — нездоровая и тревожная ситуация

МИД РФ назвал страны, ответственные за подрыв ОЗХО
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Мария Захарова

Москва, 22 ноября 2018, 12:33 — REGNUM  Полную ответственность за подрыв Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), которая наделила себя полномочиями Совет Безопасности ООН, несут США, Великобритания и Франция. Об этом заявила 22 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга.

«Ответственность за подрыв организации (ОЗХО) несут США, Великобритания и Франция», — заявила российский дипломат.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров журналистам в Минске заявил, что наделение технического секретариата ОЗХО дополнительными функциями — нездоровая и тревожная ситуация.

По его словам, решение по данному вопросу приняли голосованием, фактически сломав предусмотренные процедуры.

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