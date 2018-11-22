В Анкаре сообщили об ожидаемых сроках поставки первых С-400

Анкара, , 12:32 — REGNUM Турецкие власти рассчитывают, что первая батарея зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 будет поставлена Россией к концу 2019 года. Об этом пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил на форуме «Российско-турецкие отношения: формируя образ будущего» в Анкаре.

По его словам, турецкая сторона надеется, что после поставки первых комплексов начнется их совместное российско-турецкое производство.

«К концу будущего года первая батарея С-400 будет поставлена в Турцию, а потом будет начато совместное производство», — цитирует слова Калына РИА Новости.

В то же время пресс-секретарь президента Турции подчеркнул, что Анкара может купить также и ЗРК Patriot производства США.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 ноября турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу по итогам встречи с американским коллегой Майком Помпео заявил, что сделку по покупке у России зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» нельзя отменить.

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