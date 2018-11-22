Чиновники в РФ озлоблены и дезориентированы – Борис Кагарлицкий

Москва, , 12:41 — REGNUM Депутат Омского горсовета Алексей Провозин («Единая Россия») показал, что очень мало думает об экономике и просто пытается свалить всю ответственность на президента, полагает директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 22 ноября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя высказывание этого депутата, заявившего, что не желает «платить за многодетные семьи» и что пусть этим занимается президент, «раз он придумал раздавать им землю».

«Начнём с того, что земли, невозделываемой и неиспользуемой, но пригодной для сельского хозяйства или для приусадебных участков, в РФ более чем достаточно, — сказал Кагарлицкий. — В принципе сама идея посадить людей на землю, чтобы они там что-то возделывали или выращивали, абсолютно здравая. Она экономически целесообразна, хотя и не является решением проблемы. Человек (Провозин — прим. ИА REGNUM ) очень мало думает об экономике и пытается отмежеваться и от сограждан, и от президента, на которого сваливает ответственность. Такие высказывания выдают полную дезориентацию наших чиновников. Они просто не очень знают, что говорить, как и по какому поводу. Какую линию проводить. Потеряна система установок. По сути, это своего рода идеологическая паника. Истерия и озлобление, вызванные невнятными установками сверху и опасениями, что их могут в конце концов сдать и пожертвовать ими. Одновременно с этим имеет место уверенность в собственной безнаказанности. Такие конфликтующие импульсы. Тут для Фрейда было бы очень много работы».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, депутат Омского горсовета Алексей Провозин («Единая Россия») заявил, что не намерен платить за многодетные семьи, которые бесплатно получают от государства землю.

Как сообщает «Омск-информ», парламентарий считает, что многодетных должен содержать президент, «раз он придумал раздавать им землю».

«Я лично не хочу платить за многодетные семьи. Пусть федеральный бюджет и выделяет на них деньги», — заявил депутат.

Читайте ранее в этом сюжете: Омский депутат: «Не хочу платить за многодетные семьи»