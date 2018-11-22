На Украине опасаются, что Рада примет «диктаторский закон»

Киев, , 12:23 — REGNUM Депутаты от фракции «Блок Петра Порошенко» Николай Паламарчук, Артур Палатный и Олег Великин зарегистрировали в Раде законопроект №9306 об уголовной ответственности за клевету. Подобного рода законопроект Рада приняла 16 января 2014 года, но позже отменила под натиском майдана в Киеве. Об этом 21 ноября напомнил на своей странице в Facebook украинский журналист, автора проекта «Наши деньги» Денис Бигус.

«О, БППшники Паламарчук, Палатный и Великин хотят давать двушечку (зачеркнуто) пятерик за «клевету в интернете». Прям закон тянут… Во-вторых, аккурат четыре года тому, в январе месяце, уже были му**ки вроде вас с подобной инициативой. В-третьих, да, оно для них не так плохо кончилось как надо было, чтобы больше никому этого не хотелось повторять. Но, в-четвертых, для революции оказалось достаточно», — отметил Бигус.

По его словам, власти попытаются принять законопроект, объясняя необходимостью «борьбы с Кремлем».

«И главное, уверен, эти (здесь был бы нанесен ущерб чести, если бы ее удалось найти) тоже как-то привяжут борьбу с Кремлем к своей блестящей инициативе. Хотя, как именно клонирование кремлевских же инициатив с запозданием в несколько лет должно им что-то побороть — шиш они объяснят», — считает Бигус.

Ранее, 21 ноября, депутат БПП Паламарчук заявил в комментарии изданию LB.ua, что украинский парламент вряд ли примет законопроект №9306.

«Я проработал в правоохранительной системе больше 30 лет, но, когда кто-то на заборе написал, что я заказчик убийства Гандзюк, на меня сразу вылили кучу грязи. Нет никаких доказательств, но меня и мою семью продолжают терроризировать. Это подстегнуло меня подготовить такой законопроект, когда за такую клевету люди будут отвечать по Уголовному кодексу», — рассказал Паламарчук.

Напомним, 16 января 2014 года Рада приняла ряд законов, которые впоследствии были названы диктаторскими. Среди них закон депутатов от Партии регионов Владимира Олейника и Вадима Колесниченко, которым, в частности, определен порядок регистрации и функционирования общественных организаций — «иностранных агентов»; введена уголовная ответственность за клевету и экстремистскую деятельность, а также за вмешательство в работу информационных ресурсов органов госвласти; ужесточена уголовная ответственность за массовые беспорядки, блокирование и захват зданий и др.

Как сообщалось, 12 ноября правоохранители арестовали помощника Паламарчука Игоря Павловского без возможности внесения залога. Его подозревают в передаче денег предполагаемому организатору нападения на Гандзюк Сергею Торбину. Заказчиков преступления до сих пор не назвали. 20 ноября депутаты БПП Паламарчук, Палатный и Великин зарегистрировали в Раде законопроект об уголовной ответственности за клевету.

Они предложили ввести в Уголовный кодекс Украины статью 151−2 «Клевета», согласно которой за «умышленное распространение заведомо недостоверных сведений, которые позорят честь и достоинство другого лица или подрывают его деловую репутацию», можно будет получить наказание на срок до трех лет лишения свободы. Согласно законопроекту, уголовное производство в связи с клеветой можно будет открыть только на основании заявления потерпевшего.