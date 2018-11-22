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МИД: диалог по договору РФ и Японии не должен вредить интересам стран

Политика

Идет долгий и непростой переговорный процесс

МИД: диалог по договору РФ и Японии не должен вредить интересам стран
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Мария Захарова

Москва, 22 ноября 2018, 12:19 — REGNUM  Диалога России и Японии о мирном договоре не должен сопровождаться ущемлением национальных интересов обеих стран. Об этом заявила 22 ноября на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат напомнила, что 14 ноября в Сингапуре президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились ускорить переговорный процесс по заключению договора, опираясь на декларацию 1956 года. Какие-либо конкретные договоренности по срокам заключения договора не имелись в виду, пояснила она.

По словам Захаровой, идет долгий и непростой переговорный процесс. Необходимо сознавать, что итоги диалога не должны вступать в конфликт с национальными интересами России и Японии.

Как сообщало ИА REGNUM, очередная встреча премьер-министра Японии Синдзо Абэ и президента РФ Владимира Путина состоится в конце ноября на саммите «большой двадцатки» в Буэнос-Айресе.

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