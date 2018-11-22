Четверг, 22 Ноября 2018 года
13:27:52 МСК

МИД РФ: Москва сожалеет о решении SWIFT отключить Иран от системы

Политика

Банки Ирана отключены от Международной межбанковской системы SWIFT

Москва, 22 ноября 2018, 12:18 — REGNUM  Отключение Ирана от Международной межбанковской системы SWIFT, на которое так и не отреагировал Евросоюз, вызывает сожаление у Москвы. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова во время брифинга.

По ее словам, система передачи финансовых сообщений SWIFT, находящаяся в бельгийской юрисдикции, подчинилась нелегитимным санкциям США против Ирана.

«Вызывает удивление (у РФ) бездействие европейских властей», — заявила российский дипломат.

Как передавало ИА REGNUM, 13 ноября заместитель министра финансов США Сигал Манделкер заявила, что банки Ирана отключены от Международной межбанковской системы SWIFT.

По словам американского чиновника, от SWIFT были отключены Центральный банк Ирана и остальные кредитные организации в рамках санкций против Тегерана из-за «нарушений ядерной сделки».

Читайте также: SWIFT отключила Иран

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
МИД России
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить