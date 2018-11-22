МИД РФ: Москва сожалеет о решении SWIFT отключить Иран от системы

Москва, , 12:18 — REGNUM Отключение Ирана от Международной межбанковской системы SWIFT, на которое так и не отреагировал Евросоюз, вызывает сожаление у Москвы. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова во время брифинга.

По ее словам, система передачи финансовых сообщений SWIFT, находящаяся в бельгийской юрисдикции, подчинилась нелегитимным санкциям США против Ирана.

«Вызывает удивление (у РФ) бездействие европейских властей», — заявила российский дипломат.

Как передавало ИА REGNUM, 13 ноября заместитель министра финансов США Сигал Манделкер заявила, что банки Ирана отключены от Международной межбанковской системы SWIFT.

По словам американского чиновника, от SWIFT были отключены Центральный банк Ирана и остальные кредитные организации в рамках санкций против Тегерана из-за «нарушений ядерной сделки».

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