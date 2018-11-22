Законопроекты об отдельных тюрьмах для террористов внесены в Госдуму

Москва, , 12:17 — REGNUM Законопроекты об отдельных тюрьмах для террористов внесли в Госдуму депутаты фракции «Единая Россия», среди которых Адальби Шхагошев, передает корреспондент 22 ноября.

«Главная цель — устранение условий для распространения экстремистской идеологии, предотвращение вербовки в ряды террористических организаций, а также дальнейшее совершенствование антитеррористического законодательства», — заявил один из авторов Шхагошев.

Он напомнил, что МВД, ФСБ высказались в поддержку этой идеи, представители ФСИН указывали на возможные экономические затраты, но в целом также позитивно отреагировали на инициативу.

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