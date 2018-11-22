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Глава МВД Казахстана: 85% молодых преступников безработные

Политика

Подростковая преступность снизилась на 6,4%

Глава МВД Казахстана: 85% молодых преступников безработные
Цитата из х/ф «Путёвка в жизнь». Реж. Николай Экк. 1931. СССР
Безработный хулиган

Астана, 22 ноября 2018, 12:20 — REGNUM  Каждое второе преступление в Казахстане совершается безработной молодежью, заявил министр внутренних дел республики Калмуханбет Касымов на заседании Совета по молодежной политике при президенте Казахстана, сообщает 22 ноября издание InformBuro.

Министр отметил, что в 2018 году из 38 тыс. молодых людей, совершивших преступление, 32 тыс. нигде не работают и не учатся. По данным Касымова, по итогам десяти месяцев 2018 года количество преступлений, совершенных подростками, уменьшилось на 6,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 ноября министр общественного развития Казахстана Дархан Калетаев заявил, что в каждом регионе республики необходимо создать управление по делам молодежи и семьи.

Читайте ранее в этом сюжете: В регионах Казахстана могут появиться управления по делам молодежи и семьи

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Безработица
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