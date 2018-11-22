Владимирские депутаты ответили Жириновскому: занимайтесь своими делами

Владимир, , 12:11 — REGNUM Депутаты Законодательного собрания Владимирской области на заседании 22 ноября обсудили заявление лидера ЛДПР Владимира Жириновского, в котором он сообщил о давлении на губернатора Владимирской области Владимира Сипягина. Как передает корреспондент ИА REGNUM, депутаты не стали направлять официальное письмо коллеге из Госдумы, ограничившись «на первый раз» обсуждением.

«Предлагаю не направлять никуда (письма), по крайней мере, после первого такого, грубо скажу, наезда лидера одной из партий на Законодательное собрание. Но хотелось бы обратиться к депутатам Государственной думы, особенно к депутатам, которые представляют другие регионы, не Владимирскую область, и не знают о процессах, которые у нас происходят, чтобы они просто не вмешивались, не обдумав свои выступления, в работу Законодательного собрания и в работу исполнительной власти», — сказал председатель Заксобрания Владимир Киселев.

Против обсуждения высказывания Владимира Жириновского выступил член КПРФ Максим Шевченко, заявив, что оскорбленные партии могут обсудить этот вопрос на партийном собрании. В результате за то, чтобы все-таки направить письмо, проголосовали 11 депутатов. Трое воздержались, а 18 — проголосовали отрицательно.

ИА REGNUM напоминает, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский, выступая на заседании Госдумы 20 ноября, заявил, что на губернатора Владимирской области Владимира Сипягина оказывается давление, и пригрозил миллионными протестами, если ситуация не изменится.

Член ЛДПР Владимир Сипягин был избран губернатором Владимирской области в сентябре 2018 года. В результате второго тура он опередил действующего тогда главу области Светлану Орлову с результатом в 57% голосов избирателей. После этого депутаты Заксобрания приняли поправки в законодательство, которые обязывают губернатора согласовывать с региональным парламентом кандидатов на посты заместителей.

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