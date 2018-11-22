МИД РФ назвал расширение мандата ОЗХО угрозой мировой безопасности

Москва, , 12:04 — REGNUM Ряд стран во главе с США несут ответственность за подрыв Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), которая наделила себя полномочиями Совбеза ООН. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова во время брифинга.

По словам дипломата, нелегитимное право ОЗХО назначать виновных в осуществлении терактов с применением химоружия говорит о сломе сложившейся после Второй мировой войны системы безопасности.

«Нельзя исключать то, что выводы ОЗХО могут стать предлогом для применения силы в обход СБ ООН», — отметила Захарова.

Захарова добавила, что Москва совместно с союзниками намерена продолжать противодействовать деструктивной линии западных партнеров по подрыву авторитета ОЗХО.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23-я Конференции стран — участниц Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО) стартовала в Гааге 19 ноября. Страны КЗХО 20 ноября проголосовали против проекта РФ и Китая о создании группы для оценки правомерности расширения мандата ОЗХО.

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