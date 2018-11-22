Военные Израиля арестовали 20 палестинцев на Западном берегу Иордана

Иерусалим, , 12:02 — REGNUM Двадцать палестинцев арестованы израильскими военными на Западном берегу реки Иордан по подозрению в причастности к террористической деятельности. Об этом 22 ноября сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.

Палестинцы были задержаны в ходе ночного рейда. Они переданы для допроса сотрудникам ШАБАК — контрразведки.

Кроме того, на Западном берегу в палестинской деревне Бейт-Фаджар обнаружили подпольную оружейную мастерскую, а в городе Хевроне — изъяли десятки тысяч шекелей, предназначенных для террористов, пояснили военные.

Как сообщало ИА REGNUM в ночь на 14 ноября на Западном берегу военные арестовали шестерых палестинцев. Израильские военные регулярно осуществляют рейды на территориях Западного берега реки Иордан, как правило, в темное время суток. Аресту подвергаются лица, подозреваемые в причастности к террористической деятельности, участии в массовом терроре и акциях насилия в отношении израильских военных и гражданских лиц.

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