Назарбаев позитивно оценил деятельность «конструктивной оппозиции»

Астана, , 12:06 — REGNUM Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев положительно оценил роль демократической партии «Ак жол» в деле укрепления единства народа, сообщили 22 ноября в пресс-службе главы государства.

Президент встретился с главой партии «Ак жол» — руководителем фракции в Мажилисе парламента Азатом Перуашевым. Глава фракции рассказал о деятельности партии по выполнению направлений последнего послания главы государства.

Отметим, демократическая партия Казахстана «Ак жол» позиционирует себя, как «конструктивная оппозиция». В партии насчитывается 258 тыс. членов. Ппартия занимает семь мест в Мажилисе парламента Казахстана.