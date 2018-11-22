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Назарбаев позитивно оценил деятельность «конструктивной оппозиции»

Политика

Глава оппозиционной партии «Ак жол» рассказал об исполнении поручений президента Казахстана Нурсултана Назарбаева

Назарбаев позитивно оценил деятельность «конструктивной оппозиции»
Иллюстрация: Kremlin.ru
Нурсултан Назарбаев

Астана, 22 ноября 2018, 12:06 — REGNUM  Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев положительно оценил роль демократической партии «Ак жол» в деле укрепления единства народа, сообщили 22 ноября в пресс-службе главы государства.

Президент встретился с главой партии «Ак жол» — руководителем фракции в Мажилисе парламента Азатом Перуашевым. Глава фракции рассказал о деятельности партии по выполнению направлений последнего послания главы государства.

Отметим, демократическая партия Казахстана «Ак жол» позиционирует себя, как «конструктивная оппозиция». В партии насчитывается 258 тыс. членов. Ппартия занимает семь мест в Мажилисе парламента Казахстана.

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Политическая жизнь Казахстана
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