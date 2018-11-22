Верховная рада выделит $36 млн на выборы Порошенко — мнение

Киев, , 12:03 — REGNUM В проекте госбюджета Украины на 2019 год заложена сумма, эквивалентная $36 млн. для президентского фонда, заявил предприниматель Анатолий Амелин 21 ноября на своей странице в социальной сети Facebook.

«В бюджет заложили выделение одного миллиарда гривен в никому не подконтрольный президентский фонд, для: финансирования образовательных проектов, подключения интернета в школах, покупки в школы автобусов и предоставления налоговых льгот для компенсации поднятия тарифов», — рассказал Амелин.

Предприниматель отметил, что указ об основании фонда существует, но у фонда нет правоустанавливающих документов. Кроме того, непонятно на каком основании президент берёт на себя функции министерства образования и других государственных учреждений.

«Этот скоро уже не президент, решил мои налоги, да и ваши тоже, напилить в фонд имени себя для покупки лояльности электората», — прокомментировал ситуацию Анатолий Амелин.

Напомним, ранее стало известно, что человек, связанный с действующим президентом Украины, внезапно стал владельцем газовой компании, которая получила лицензию на разработку крупнейшего на Украине Свистунковско-Червонолуцкого месторождения нефти и газа.

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