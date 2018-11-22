Боевые истребители выполнили дозаправку в небе над Ростовской областью

Ростов-на-Дону, , 11:52 — REGNUM Экипажи Южного военного округа приняли участие в учениях, организованных на территории Ростовской области. Как сообщает пресс-служба ЮВО, авиация отработала «задачи приведения в высшие степени боевой готовности дежурных сил».

Экипажи Су-34 оперативно покинули аэродром базирования, подвергшийся бомбардировке условного противника. В небе истребители провели воздушный бой. В рамках манёвров летчики дозаправились в воздухе с авиатанкера Ил-78.

«На заключительном этапе экипажи выполнили перебазирование авиации на аэродромы условного противника, обменявшись на время местами постоянной дислокации, и отработали нормативы по подвозу горюче-смазочных материалов и доставку боеприпасов», — уточнили в пресс-службе.

В манёврах приняли участие около 1 тыс. военнослужащих и более 300 единиц военной и авиационной техники.

ИА REGNUM напоминает, что ранее солдаты 150-й мотострелковой дивизии Южного военного округа в рамках учений уничтожили беспилотный летательный аппарат условного противника. В манёврах приняли участие более 300 военнослужащих.

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