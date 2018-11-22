Четверг, 22 Ноября 2018 года
13:31:59 МСК

Боевые истребители выполнили дозаправку в небе над Ростовской областью

Политика

Экипажи Южного военного округа приняли участие в учениях

Ростов-на-Дону, 22 ноября 2018, 11:52 — REGNUM  Экипажи Южного военного округа приняли участие в учениях, организованных на территории Ростовской области. Как сообщает пресс-служба ЮВО, авиация отработала «задачи приведения в высшие степени боевой готовности дежурных сил».

Экипажи Су-34 оперативно покинули аэродром базирования, подвергшийся бомбардировке условного противника. В небе истребители провели воздушный бой. В рамках манёвров летчики дозаправились в воздухе с авиатанкера Ил-78.

«На заключительном этапе экипажи выполнили перебазирование авиации на аэродромы условного противника, обменявшись на время местами постоянной дислокации, и отработали нормативы по подвозу горюче-смазочных материалов и доставку боеприпасов», — уточнили в пресс-службе.

В манёврах приняли участие около 1 тыс. военнослужащих и более 300 единиц военной и авиационной техники.

ИА REGNUM напоминает, что ранее солдаты 150-й мотострелковой дивизии Южного военного округа в рамках учений уничтожили беспилотный летательный аппарат условного противника. В манёврах приняли участие более 300 военнослужащих.

Читайте ранее в этом сюжете: 300 зенитчиков приняли участие в военных учениях в Ростовской области

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Военные учения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить