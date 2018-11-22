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Парламент Казахстана одобрил протокол по разграничению дна Каспия

Политика

Документ позволит продолжить дальнейшую разведку на контрактной территории «Курмангазы»

Парламент Казахстана одобрил протокол по разграничению дна Каспия
Przemek Pietrak
Каспийское море на глобусе

Астана, 22 ноября 2018, 11:52 — REGNUM  Мажилис парламента Казахстана одобрил ратификацию дополнительного протокола к соглашению с Россией о разграничении дна северной части Каспийского моря, сообщает 22 ноября агентство «КазТАГ».

Дополнительный протокол предусматривает увеличение контрактной территории месторождения «Курмангазы». Документ также предоставляет совместному предприятию дополнительные шесть лет для проведения разведывательных работ на месторождении.

Принятие законопроекта позволит организациям сторон продолжить дальнейшую разведку на контрактной территории «Курмангазы».

Отметим, на месторождении «Курмангазы» были пробурены две разведывательные скважины глубиной 1600 метров и 2002 метра. Стоимость разведки составила $157 млн. В результате бурения скважине не было выявлено наличие полезных ископаемых.

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Каспий
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