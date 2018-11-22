Минздрав Индонезии: Страны ОИС подвержены инфекционным заболеваниям

Джакарта, , 11:51 — REGNUM Министр здравоохранения Индонезии Нила Моелок заявила, что страны Организации исламского сотрудничества (ОИС) сталкиваются с проблемами инфекционных заболеваний, которые убивают население из-за отсутствия производственных мощностей и необходимых лекарств.

«Мы обеспокоены высокой смертностью и уровнем заболеваемости во многих странах-членах ОИС», — подчеркнула она.

Министр привела пример, что инфекционные заболевания в странах ОИС становятся причиной смерти в 30% случаях. Эта цифра превысила уровень смертности в развивающихся странах, где этот показатель составляет 24%, а в мировом масштабе — 22%.

В рамках совещания представителей стран-членов ОИС Индонезия выступила за расширение национальных программ здравоохранения.

Как сообщало ИА REGNUM, представители государств-членов ОИС приняли участие в совещании по вопросам регулирования и контроля лекарственных средств, которое было организовано индонезийским агентством по надзору за лекарствами в Джакарте 21−22 ноября 2018 года.

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