Четверг, 22 Ноября 2018 года
13:30:03 МСК

Минздрав Индонезии: Страны ОИС подвержены инфекционным заболеваниям

Политика

По словам министра здравоохранения Индонезии, страны ОИС сталкиваются с проблемами инфекционных заболеваний

Джакарта, 22 ноября 2018, 11:51 — REGNUM  Министр здравоохранения Индонезии Нила Моелок заявила, что страны Организации исламского сотрудничества (ОИС) сталкиваются с проблемами инфекционных заболеваний, которые убивают население из-за отсутствия производственных мощностей и необходимых лекарств.

«Мы обеспокоены высокой смертностью и уровнем заболеваемости во многих странах-членах ОИС», — подчеркнула она.

Министр привела пример, что инфекционные заболевания в странах ОИС становятся причиной смерти в 30% случаях. Эта цифра превысила уровень смертности в развивающихся странах, где этот показатель составляет 24%, а в мировом масштабе — 22%.

В рамках совещания представителей стран-членов ОИС Индонезия выступила за расширение национальных программ здравоохранения.

Как сообщало ИА REGNUM, представители государств-членов ОИС приняли участие в совещании по вопросам регулирования и контроля лекарственных средств, которое было организовано индонезийским агентством по надзору за лекарствами в Джакарте 21−22 ноября 2018 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Представители стран-членов ОИС провели совещание по контролю за лекарствами

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Медицина
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить