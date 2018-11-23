Кандидаты на главный пост Украины идут в расход

Киев, , 04:55 — REGNUM В преддверии президентских выборов украинские партии потратили за второй и третий кварталы на рекламу 350 млн грн (830 млн руб). Как готовятся партии к грядущему событию, рассказывает в своем обзоре автор ИА REGNUM Андрей Стеценко.

Больше всего на рекламу потратилась партия Юлии Тимошенко «Батькивщина» — расходы уже втрое превысили прошлогодние и составили 98 млн грн. Из них на наружную рекламу ушло 19 млн, но в плане именно такого рода рекламы особенно выделился лидер Радикальной партии Олег Ляшко, который на своем билборде поместил надпись «Сильный президент — порядок в стране», явно взяв за основу использовавшийся российскими президентами лозунг «Сильный президент — сильная Россия».

Прелюбопытно складывается дело с рекламным бюджетом у Петра Порошенко, который пока еще официально не объявил о своем участии в выборах. «Блок Петра Порошенко» израсходовал на рекламу в третьем квартале текущего года меньше, чем «Батькивщина» и «Самопомощь» — 33 млн грн. При этом прошла информация, что президентская администрация вынуждает владельцев рекламных площадей размещать рекламу Порошенко бесплатно, как социальную. В качестве социальной, видимо, она выступает потому, что эксплуатирует предвыборный лозунг Порошенко — «Армия, вера, язык», сообщая гражданам, в том числе, об автокефалии — сиречь попытке устроить на Украине «не-москальскую» церковь. Автокефалия очевидно стала одним из столпов предвыборной кампании Порошенко, хоть первый зампредседателя фракции БПП Игорь Кононенко и уверяет, что «фишек» Порошенко избиратель еще не видел. Поэтому, кстати, он и убежден, что низкий рейтинг действующего президента еще ни о чём не говорит.

На билбордах появился даже Арсений Яценюк, который избираться не намерен (во всяком случае, он о таком намерении не заявлял), но охотно объяснил, зачем ему такая реклама: это, помимо прочего, его отчет о том, что лично он сделал.

Как будет рекламировать себя Надежда Савченко — пока неизвестно, но, со слов ее сестры, баллотироваться она будет — из принципа. Пока Савченко сидит в СИЗО, но выходит в марте. Средства на ее регистрацию и предвыборную капанию будут собираться путем пожертвований.

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