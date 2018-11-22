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Создатель «Ералаша» рассказал, почему его не пустили в Грузию

Политика

Борис Грачевский попал под действие закона «Об оккупированных территориях»

Москва, 22 ноября 2018, 11:39 — REGNUM  Создатель детского киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский рассказал о том, почему его и других членов его команды не пустили в Грузию. Об этом 21 ноября сообщила «Российская газета».

Пограничники сообщили Грачевскому, что он не может посетить страну и фестиваль «Свидание с Россией», поскольку он ранее посещал Абхазию. Кинематографист добавил, что представители форума связывались с посольством Грузии, однако министр МВД республики не изменил своего решения.

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В сентябре 2018 года ИА REGNUM сообщило о том, что журналистам Виктору Литовкину и Александру Токареву было отказано в посещении Грузии. Как впоследствии заявило МВД Грузии, они оба нарушили закон «Об оккупированных территориях».

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Российско-грузинские отношения
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