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США продолжают отрицать применение белого фосфора в Сирии — МИД РФ

Политика

«Американцы продолжают отрицать это»

Москва, 22 ноября 2018, 11:28 — REGNUM  Соединенные Штаты продолжают отрицать применение снарядов с белым фосфором при бомбардировке районов Сирии, заявила 22 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, сирийские СМИ сообщили, что авиация возглавляемой США международной коалиции в очередной раз применила снаряды с белым фосфором.

«Американцы продолжают отрицать это с тем же упорством, с которым в апреле утверждали о якобы имевшем место использовании сирийским правительством химического оружия в Думе», — заявила Захарова.

Напомним, ранее издание SANA сообщило, что воздушному удару с применением белого фосфора подвергся сирийский город Хаджин в провинции Дейр эз-Зор. Результатом авианалета с применением запрещенных снарядов стала гибель и ранения людей.

Вместе с тем о случаях применения фосфорных бомб международной коалицией в Сирии сообщало и ранее. Так, 5 ноября поступали сообщения об ударе по району Нового рынка в Хаджине. Погибли люди, включая троих детей.

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