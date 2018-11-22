МИД РФ работает над вызволением Бутиной из тюрьмы в США — Захарова

Москва, , 11:24 — REGNUM Российское дипломатическое ведомство предпринимает все возможные действия, чтобы арестованная властями США по надуманным обвинениям гражданка России Мария Бутина была освобождена из-под стражи. Об этом 22 ноября в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам российского дипломата, сотрудники российского посольства в США регулярно посещают арестованную, которая в настоящее время готовится к предстоящему 19 декабря судебному заседанию.

«Со своей стороны будем и дальше предпринимать все необходимые шаги для скорейшего освобождения Бутиной из тюрьмы», — подчеркнула Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 ноября стало известно, что российские дипломаты посетили задержанную в США Марию Бутину и поздравили её с днем рождения. Гражданке России исполнилось 30 лет.

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