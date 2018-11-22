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Кандидат в лидеры ХДС Мерц требует уточнить текст договора ООН о миграции

Политика

Политик считает, что в нем могут быть скрыты дополнительные основания для предоставления убежища беженцам

Берлин, 22 ноября 2018, 11:25 — REGNUM  Кандидат в председатели ведущей немецкой партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) Фридрих Мерц потребовал уточнить содержание Глобального договора Организации объединенных Наций (ООН) «о безопасной, упорядоченной и регулируемой миграции», передает канал N-TV.

Выступая на региональной конференции ХДС, Мерц отметил, что Германия является единственной страной, которая прописала индивидуальные права человека на убежище в своей Конституции. Он заявил, что необходимо провести широкую общественную дискуссию по этому вопросу.

Фридрих Мерц потребовал подтвердить, что Глобальный договор ООН о миграции не создаст новых оснований для предоставления убежища. Это должно быть «надлежащим образом разъяснено» правительством Германии или бундестагом.

Например, изменение климата не должно рассматриваться как политическое преследование, а значит, не должно быть основанием для требования убежища.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее действующий председатель ХДС, канцлер Ангела Меркель выступила в защиту Глобального договора о миграции.

Напомним, он будет подписан странами мира на конференции ООН в Марокко 10−11 декабря.

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Политическая жизнь Германии
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